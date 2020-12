Tampone pre natalizio: “Utile ma non risolutivo”, parlano gli esperti

In vista delle feste in arrivo, molti cittadini si stanno precipitando per fare un tampone pre natalizio. Questo onde evitare di infettare parenti e amici durante il cenone del 25 dicembre. Tuttavia non si tratta di una soluzione definitiva e al 100 percento efficace, secondo numerosi esperti virologi.

LA VERA SOLUZIONE SECONDO RICCIARDI – Tra i tanti medici che hanno commentato la cosa, figura anche Walter Ricciardi, consigliere personale del ministro della Salute, Roberto Speranza. Ecco cosa dichiara.

«Sconsiglierei queste attività, la cosa più importante è mantenere un atteggiamento saggio. Poi è chiaro, se si ha il sospetto di esser entrati in contatto con un positivo si fa bene a farlo, ma fare il tampone a scopo cautelativo è pericoloso. Il consiglio è sgradevole ma è così: bisognerebbe rimanere nel posto di residenza, non muoversi e magari rinviare la visita ai propri congiunti a gennaio. Bisognerebbe stare con persone di cui si conosce il comportamento nei giorni precedenti […]».

Della stessa opinione sono anche Matteo Bassetti e Pierluigi Lopalco, rispettivamente professore – infettivologo e epidemiologo alla Sanità in Puglia. Quest’ultimo infatti afferma che: «Chiarito che si tratta di un filtro in più, che va comunque combinato con la valutazione che ognuno di noi può fare sui comportamenti che ha avuto e i rischi a cui si è esposto, il tampone antigenico qualora negativo non può dare la certezza della non positività. Utile, ma non risolutivo […]».

IL TAMPONE NON È UN LASCIAPASSARE – Il tampone pre natalizio non è propriamente affidabile nemmeno secondo Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università di Milano. Infatti dichiara che: «Il tampone prima del cenone di Natale non è un lasciapassare. Bisogna ricordare che il test, inizialmente negativo, può diventare positivo tra le 24 e le 72 ore dopo l’avvenuta infezione».