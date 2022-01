TamponiAmoCi, l’iniziativa della Farmacia Micillo per la ripresa in sicurezza del catechismo per i bambini della SPIOX. Foto

Importante iniziativa andata in scena sabato scorso presso la Chiesa di San Pio X a Giugliano in Campania. In virtù dell’imminente ripresa dei corsi di catechismo, la parrocchia di Don Francesco Riccio e la Farmacia Micillo hanno dato vita all’iniziativa Tamponiamoci, permettendo il rientro in sicurezza dei bambini.

Nelle giornate di sabato 22 gennaio e di martedì 25 gennaio, dalle ore 16 alle 18, gli operatori sanitari della Farmacia Micillo hanno effettuato tamponi gratis ai bambini della parrocchia, consentendo la ripresa delle attività in maniera tranquilla e sicura per i bambini stessi, per le rispettive famiglie e per tutte le persone che frequentano la chiesa.

Di seguito una serie di immagini dell’iniziativa:

L’iniziativa ha riscosso parecchio successo e numerose adesioni, motivo per cui nei prossimi mesi non è da escludere che la Farmacia Micillo possa portare avanti altre iniziative di questo tipo per aiutare la comunità di Giugliano e le fasce deboli della popolazione.