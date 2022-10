TANANAI: FUORI OGGI IL NUOVO SINGOLO “ABISSALE”

Esce oggi “Abissale”, il nuovo singolo di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, “Abissale” segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di Tananai, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta.

«“Abissale” rappresenta il riflesso inverso del mio stato d’animo degli ultimi mesi: in un momento particolarmente felice e caotico della mia vita mi sono guardato dentro, ho scavato nel mio passato e ho tradotto le mie emozioni più nascoste e malinconiche in questo brano. È un pezzo nato in modo molto naturale, in un giorno e mezzo era già pronto».

“Abissale” è il primo singolo di Tananai dopo il successo dell’estate con Fedez e Mara Sattei “La dolce vita” (triplo disco di platino), il brano “Pasta” (curato interamente dall’artista in tutte le sue fasi compositive), “Sesso Occasionale” (disco di platino) e la hit “Baby Goddamn” (triplo disco di platino).

Tananai tornerà a suonare live in tour, prodotto da Friends and Partners, anche il prossimo anno con cinque appuntamenti a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo mercoledì 10 maggio 2023 al Tuscany Hall di Firenze, sabato 13 maggio 2023 al Grand Teatro Geox di Padova, per poi concludere giovedì 18 maggio 2023 al Fabrique di Milano.

Per ulteriori informazioni: https://www.friendsandpartners.it/in-tour-it/tananai-live-2022

CALENDARIO TANANAI LIVE 2023

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique

Ascolta qui “Abissale”.