Tancredi Palmieri: “Juve pronta ad offrire 2 contropartite allo United per Pogba”

Il primo obiettivo della Juventus in vista della prossima estate è riportare Paul Pogba a Torino. Il centrocampista francese non è contento allo United e le recenti parole di Mino Raiola hanno confermato la possibilità di lasciare i Red Devils al termine del campionato.

CONTROPARTITE – Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb Tancredi Palmieri, noto giornalista ed esperto di mercato, ha parlato anche del mercato della Juve, riportando importanti aggiornamenti sulla trattativa Pogba. Ecco un estratto delle dichiarazioni:

“Il prossimo anno la priorità juventina sarà un’altra. Riportare Pogba. Il Manchester United, che aveva chiesto 150 milioni di € in estate, potrebbe abbassare le sue richieste fino a 90 milioni di €, sempre che il francese non sfoderi un Europeo deluxe.

Badate bene: il contratto di Pogba scade nel 2021, anche se pare lo United abbia una clausola per estenderlo automaticamente fino al 2022 (ma con i contratti siglati da Raiola è sempre bene prendere le informazioni con le pinze). Mentre Pogba è ancora fuori per infortunio, Solskjaer ha attaccato alzo zero Raiola, una strategia che non paga mai. La memoria del procuratore è proverbiale, e di sicuro è un’altra pietra nella nuova casa torinese del centrocampista.



La Juve ha già pensato di offrire Ramsey e Rabiot in cambio, a cui in più dovrà aggiungere probabilmente una decina di milioni. Il discorso è sensato: entrambi forse sono pagati molto più del loro valore, e i loro stipendi libererebbero esattamente quei 15 milioni di € netti che servirebbero per dare il salario a Pogba. Insomma, praticamente Paratici darebbe Ramsey e Rabiot per Pogba, e ci rimetterebbe poco o niente.

Piccolo particolare: a Manchester probabilmente accoglierebbero a braccia aperte Ramsey, ma forse non così entusiasticamente Rabiot. E soprattutto: già in passato un possibile scambio saltò perché lo United aveva dato l’assenso ad inserire Emre Can e Mandzukic, ma assolutamente non agli stipendi con cui arrivavano. Immaginiamoci dunque con quelli di Rabiot e Ramsey…”.