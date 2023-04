Tancredi Palmieri: “Napoli, ridendo e scherzando la Juventus può arrivare a -8”

Il Napoli non è riuscito a vincere contro l’Hellas Verona. La squadra di Luciano Spalletti si è fermata alla trasversa di Victor Osimhen, il quale è rientrato in campo dopo lo stop. Il giornalista di SportItalia, Tancredi Palmieri, ha scritto un tweet per lasciare un commento in merito alla partita degli azzurri.

“Comunque ridendo e scherzando se restituiscono la penalizzazione alla Juventus è il Napoli perde lo scontro diretto contro la Juve, i bianconeri potenzialmente trovarsi a -8 dal Napoli. Quindi il Napoli potrebbe vincere lo scudetto con 8 punti di distacco!“, il commento del giornalista di SportItalia su Twitter.