Tante sicurezze: ecco la richiesta di Mainoo per trasferirsi al Napoli

Kobbie Mainoo ha fatto presente ai partenopei la propria richiesta per poter trasferirsi a Napoli. Il centrocampista inglese non vuole assolutamente trasferirsi in prestito secco e vorrebbe rassicurazioni sul proprio futuro nella società

Kobbie Mainoo mette in chiaro le cose

Il centrocampista inglese, nonostante la giovane età, sembra avere già in mente cosa vuole dai partenopei. La sua volontà, infatti, è quella di accumulare più minutaggio possibile e di cercare un posto tra i convocati per il Mondiale 2026.

Il giocatore, però, dai partenopei vuole qualche sicurezza. In primis vuole giocare il più possibile e non essere relegato in panchina, come sta accadendo al Manchester United, ma principalmente vuole cercare di avere una sicurezza su un addio ai Red Devils.

Clima non tranquillo

Kobbie Mainoo, infatti, ha fatto presente di essere scontento a Manchester tanto che vuole andarsene a tutti i costi se non troverà maggiore spazio. Ruben Amorim non lo vede bene in campo, per ora, è sembra si andrà ad uno scontro entro la fine del mercato di gennaio. L’addio sembra alle porte e Kobbie Mainoo da chi lo prenderà vuole la sicurezza di una clausola per il trasferimento definitivo. Il Manchester United, per ora, sembra indirizzato a chiedere almeno un obbligo.