Tara Gabrieletto, l’inaspettata scoperta: “Il mio fidanzato ha fatto i provini per Uomini e Donne”

Conclusa la sua storia d’amore con Cristian Gallella, Tara Gabrieletto ha deciso di vivere lontano dai riflettori la sua vita privata. Nelle ultime ore, però, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di raccontare cosa è accaduto con la sua ultima frequentazione.

“Il mio fidanzato ha fatto i provini per Uomini e Donne” – Tara si è fatta conoscere per la sua partecipazione a UeD, dove ha corteggiato Cristian. Tra i due è sbocciato l’amore, tanto da spingerli ad abbandonare insieme lo studio per poi convolare a nozze. Il matrimonio tra i due, però, è terminato alcuni anni fa e da quel momento l’ex corteggiatrice ha deciso di vivere con riservatezza la sua vita privata.

Molto attiva sui social, Tara ha deciso nelle ultime ore di condividere con i numerosi fan quanto accaduto nella sua ultima frequentazione. A chi le domandava se avesse intrapreso una nuova love story, la donna ha deciso di confidarsi con i follower e di raccontare come mai è finita la sua ultima relazione.

L’ex corteggiatrice, infatti, ha rivelato di aver scoperto che il suo ultimo fidanzato aveva fatto i provini per partecipare a Uomini e Donne mentre stava con lei. Nel dettaglio, la Gabrieletto ha così raccontato:

“Come finisce questa storia? Allora, ve l’avevo promesso. Racconto questa storia perché la scusa del “comportati come una signora” mi ha un po’ stancato perché ad oggi penso che se ti comporti male ti devi assumere anche le conseguenze, a prescindere da qualche situazione sia. Se ti comporti male ti prendi anche la mer*a che ne consegue. Quindi ci leviamo la corona e diciamo quello che dobbiamo dire, poi ci rimettiamo la corona.

Sì, per chi mi chiedeva se ero fidanzata, ho risposto tra le righe. Sono due mesi e mezzo che questa persona sta sempre a casa mia fissa, ovviamente si litiga come tutte le coppie normali perché non siamo santi, ma discussioni normalissime. Nel mentre che stava sempre a casa mia, nel mio letto, viviamo come una coppia ma non solo in casa anche fuori, a cena fuori per mano, con altre coppie, foto, video e messaggi, ho veramente tutto…”.

Ha poi aggiunto:

“Si parla di futuro insieme, convivenza, si dicono parole importanti soprattutto da parte sua. Io ero un po’ frenata perché il mio istinto non sbaglia mai. La sera prima andava tutto bene, poi a cena se ne esce con: “Ho fatto più provini, l’ultimo è stato lunedì pomeriggio” per un programma del mio passato. A me cascano le braccia.

Ognuno può fare ciò che vuole ma deve avere la decenza di non prendersi gioco di un’altra persona, almeno dirlo prima, non al terzo, quarto provino. Senza pensare a qualche piano “così tu poi scendi, io scelgo te”, no. La mia vita è normalissima, quello fa parte del mio passato e non faccio giochetti, non sono più una bambina, sono una donna. Quindi non mi sta bene”.

Tara ha ammesso che inizialmente pensava che l’uomo stesse scherzando:

“All’inizio pensavo fosse uno scherzo, poi ho capito che era vero. Quindi io da gran signora mi sono alzata dal tavolo, ho pagato e me ne sono andata con il taxi. E la preoccupazione sue era di non dirla a nessuno sta cosa perché altrimenti la sua partecipazione salta. Quindi la sua preoccupazione non era quella di aver preso in giro tutti. Adesso deve pararsi il cu*o, peccato che ho tutti i messaggi! Da 2 mesi e mezzo ora sono diventati 5 giorni di frequentazione, però è stato bello scoprire che la domenica stavi con me, lunedì esci dal mio letto mentre io vado a lavoro e il pomeriggio va a fare il provino e la sera torna da me perché non riesce a stare senza di me. Come discorso non fa una piega, quindi capite bene che la presa per il cu*o è stata bella importante”.

A far arrabbiare la donna, come spiegato da lei stessa, è stato quanto detto dall’uomo una volta che le ha rivelato la realtà. Per Tara, infatti, le è stata detta la verità perché l’oramai ex fiamma aveva paura che venisse scoperto dalla redazione. Infine, l’ex volto di UeD si augura che la verità venga scoperta da chi di dovere.