Taranto: rissa fuori dalla chiesa per portare la statua della Madonna, spintoni, legnate e spunta anche un’arma

Doveva essere un momento di raccoglimento e devozione, ma si è trasformato in una scena da far west. Domenica sera, all’esterno della chiesa di San Domenico Maggiore, nel cuore della città vecchia di Taranto, due gruppi di fedeli sono arrivati allo scontro fisico durante le tradizionali aste per l’assegnazione delle “Sdanghe” – le travi in legno che sorreggono la statua della Beata Vergine Addolorata durante la processione della Settimana Santa.

A riportare la notizia è TarantoToday, che ricostruisce una vicenda dai contorni surreali: nel corso dell’asta, momento molto sentito dai devoti locali, le offerte economiche si sono trasformate rapidamente in accuse, insulti e, infine, in violenza. Secondo alcune testimonianze, sarebbero volati spintoni, colpi di bastone e, addirittura, sarebbe stata mostrata una pistola.

Nessuno dei partecipanti ha richiesto l’intervento dei sanitari né ha sporto denuncia, forse per evitare grane o per non dover spiegare di essersi fatto male in una lite per portare una statua in processione.

La scena, che ha lasciato basiti anche i presenti, è stata commentata con ironia e amarezza: la fede, a Taranto, è talmente radicata da sfociare talvolta nel paradosso.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell’ordine, ma sull’episodio – che ha suscitato clamore in città – sembra essere calato un velo di discrezione.