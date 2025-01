Tardelli: “L’Inter è la squadra da battere. È come la scorsa stagione, poi ha fatto il vuoto”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore di Juventus ed Inter, Marco Tardelli, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parlato della lotta Scudetto tra Napoli e la sua ex squadra. Ecco quanto evidenziato: “L’Inter era e resta la squadra da battere”.

“Ha una bellissima rosa, costruita per arrivare davanti a tutte le altre, un ottimo allenatore come Simone Inzaghi e una società solida alle spalle. Non a caso si trova lì, a tre passi dal primo posto e con una partita da recuperare, situazione di classifica che peraltro ricorda la stagione passata, quando la Juventus si era portata in testa per un turno: la lotta scudetto sembrava in equilibrio, poi l’Inter fece il vuoto”.

NAPOLI DA SCUDETTO? INTER ANCORA FAVORITA PER MARCO TARDELLI, MA UNA SITUAZIONE POTREBBE ANCHE FAVORIRE GLI AZZURRI DI ANTONIO CONTE

Cosa è cambiato allora? Gli infortuni e le assenze di uomini di peso come Calhanoglu hanno inciso – ha proseguito l’ex centrocampista bianconero – come pure incide il fatto che il Napoli non giochi le coppe e sia meno esposto al rischio di problemi fisici.

Detto questo, penso che la chiave sia tutta nella testa: i problemi, gli incidenti di percorso – ha concluso Marco Tardelli – i punti persi sono situazioni che lungo un campionato possono verificarsi, Inzaghi e i suoi dovranno essere bravi a gestirli senza perdere la calma e la lucidità“.