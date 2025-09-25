“Aveva un tasso alcolemico sei volte oltre il limite di legge”: scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza in monopattino

Durante lo scorso weekend, nel comune di Ostiglia le Forze dell’Ordine hanno incrementato i controlli su strada e nei locali pubblici.

I Carabinieri di Gonzaga, in questo modo, hanno scoperto grosse irregolarità. Un giovane marocchino è stato denunciato per guida senza patente e per aver fornito al momento del fermo false informazioni sulle sue generalità.

Altri due suoi connazionali, un ventitreenne ed un trentenne risiedevano in Italia, privi dei documenti necessari.

Non è finita qui. Un ventisettenne è stato fermato dai Militari, mentre era alla guida del suo monopattino elettrico. Il tasso alcolemico riscontrato nel suo corpo è stato di 3,20 g/l, ben più di quanto consentito dalla normativa in vigore. Subito è scattata la denuncia per guida stato di ebbrezza.

Questo è stato, soltanto, l’inizio. Durante il corso dei giorni, seguiranno ulteriori controlli sia nel territorio della provincia che nelle zone del capoluogo. L’obiettivo è quello di rendere operativo il piano di sicurezza promulgato dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi, e dal comando dell’Arma.