Attualità

“Aveva un tasso alcolemico sei volte oltre il limite di legge”: scatta la denuncia per guida in stato di ebbrezza in monopattino

Francesca Panico
Di Francesca Panico
Vanessa
Foto presa da Wikimedia Commons

Durante lo scorso weekend, nel comune di Ostiglia le Forze dell’Ordine hanno incrementato i controlli su strada e nei locali pubblici.

I Carabinieri di Gonzaga, in questo modo, hanno scoperto grosse irregolarità. Un giovane marocchino è stato denunciato per guida senza patente e per aver fornito al momento del fermo false informazioni sulle sue generalità.

Altri due suoi connazionali, un ventitreenne ed un trentenne risiedevano in Italia, privi dei documenti necessari.

Non è finita qui. Un ventisettenne è stato fermato dai Militari, mentre era alla guida del suo monopattino elettrico. Il  tasso alcolemico riscontrato nel suo corpo  è stato di 3,20 g/l, ben più di quanto consentito dalla normativa in vigore. Subito è scattata la denuncia per guida stato di ebbrezza.

Questo è stato, soltanto, l’inizio. Durante il corso dei giorni, seguiranno ulteriori controlli sia nel territorio della provincia che nelle zone del capoluogo. L’obiettivo è quello di rendere operativo il piano di sicurezza promulgato dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi, e dal comando dell’Arma.

