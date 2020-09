Taylor Mega, bufera social: drastico calo di follower dopo la risposta afobica

Nuovamente al centro della bufera social è una delle più discusse influencer del momento, Taylor Mega. A farla finire nel mirino delle critiche è una risposta che la ragazza ha dato riguardo l’asessualità, portandola a perdere drasticamente seguaci su Instagram.

“Problemi di natura fisica o mentale“ – Dopo aver trascorso l’estate all’insegna di viaggi insieme al fidanzato Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, Taylor ha deciso di dedicare del tempo ai suoi follower. L’influencer ha quindi voluto dare la possibilità ai fan di farle domande tramite l’apposita funzione del social. Tra le tante domande, una in particolare non è affatto piaciuta al popolo di Instagram, tanto da costringerla a rimuovere l’IG Story.

Tra i tanti quesiti, un utente ha chiesto a Mega: “Cosa pensi di chi è asessuale?”. La risposta della ragazza ha lasciato tutti senza parole: “Problemi di natura fisica o mentale“. La parole utilizzate dall’influencer hanno scatenato la rabbia della comunità LGBT e dei vari utenti di Instagram, riempiendole di critiche riguardo quanto scritto. La polemica nata da questo commento ha portato Taylor a cancellare la storia incriminata, commentando poi: “Certo che non si può dire più niente”.

LE SCUSE DELL’INFLUENCER – Dopo l’infelice uscita, Taylor Mega in poche ore ha subito un calo drastico di seguaci, perdendo ben 100 mila follower. Successivamente, coscienze dell’idiozia detta, l’influencer ha deciso di scusarsi:

“Dunque ragazzi tema asessuali. Premetto che quella storia l’avevo fatta e due minuti dopo l’avevo tolta perché appunto mi ero informata sugli asessuali e avevo visto che non è un problema. Voglio dire, ci sta che magari uno dice una str****** e poi la toglie. Mi dispiace per chi si è sentito offeso. Appunto mi sono informata e ho visto che gli asessuali non sono persone con problemi ma sono persone a cui non piace avere rapporti. Cioè, magari c’è a chi piace tanto, come me, e a chi non piace. Quindi mi scuso con queste persone che magari si sono sentite offese dalle mie dichiarazioni“.