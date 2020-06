Taylor Mega chiede scusa a Barbara D’Urso e torna nella sua trasmissione: ”questo studio mi è mancato”

Taylor Mega è tornata nel programma di Barbara D’Urso ‘Live non è la D’Urso’. Pare che si sia scusata con la nota conduttrice e che per questo le sia stato concesso di ritornare in tv, ma scopriamo nel dettaglio cos’è effettivamente successo.

LA DISCUSSIONE DI TAYLOR MEGA E DI BARBARA D’URSO – C’era stata una discussione molto seria tra Barbara D’Urso e Taylor Mega, a tal punto che quest’ultima aveva annunciato di non voler andare più in tv e di evitare di farsi vedere per un po’. La D’Urso, invece, aveva assicurato che non avrebbe più invitato Taylor in trasmissione ed effettivamente questo non è successo per un po’.

TAYLOR MEGA CHIEDE SCUSA A BARBARE D’URSO E TORNA IN TRASMISSIONE – Taylor Mega, invece, è stata invitata in trasmissione ed è di nuovo tornata in diretta. Questo perchè ha chiesto scusa a Barbara D’urso. “Taylor mi ha chiesto scusa. Ha ribadito la sua stima verso di me e verso le forze dell’ordine”, ha dichiarato la conduttrice stessa quando ha annunciato l’ingresso di Taylor Mega.

TAYLOR MEGA FA CHIAREZZA SU ALCUNE SITUAZIONI SPIACEVOLI – Taylor Mega, in diretta tv su canale 5, ha approfittato per fare chiarezza su alcune situazioni spiacevoli che l’hanno vista protagonista nei mesi scorsi. Alcune società hanno approfittato della sua immagine per fare delle truffe. Infatti alcuni prodotti da lei pubblicizzati non sono mai arrivati a destinazione e per questo lei ha promesso di aiutare queste persone che hanno perso soldi con i suoi stessi avvocati.

Ha però comunque mostrato felicità per essere ritornata in trasmissione e tutta la sua ammirazione per una delle conduttrici più note di canale 5: Barbara D’Urso. Infatti non appena è entrata in studio ha dichiarato: “questo studio mi è mancato”.