Taylor Mega, cosa è successo alla modella? Le ultime indiscrezioni

Elisia Todesco, in arte Taylor Mega, ultimamente è sparita dai radar del gossip e della tv. La 28enne, infatti, era solita partecipare ai programmi di Barbara D’Urso come opinionista e portava avanti il suo lavoro da influencer. Che fine ha fatto quindi la modella?

Niente più Barbara D’Urso

L’influencer mesi fa ebbe una forte discussione con Barbara D’Urso, la quale decise di non invitarla più nei suoi programmi. Tuttavia, a seguito di questa vicenda, Taylor chiese scusa così da poter tornare nuovamente nei salotti di Canale 5. In queste settimane, però, Mediaset ha ridotto lo spazio del palinsesto a Barbara D’Urso, motivo per il quale Mega e altri opinionisti hanno perso il loro posto.

In mano alla conduttrice ora è rimasto solo Pomeriggio 5, ma anche in questo caso Mediaset è stato chiaro: basta tv spazzatura, più qualità e informazione. Questo sta a significare che Taylor per ora non la vedremo in tv, almeno non nei salottini della D’Urso.

Problemi su Instagram

Anche su Instagram, dove pubblica in genere scatti mozzafiato, la modella ha avuto diversi problemi. Infatti, Taylor attualmente sta attraversando uno showban, ovvero misure restrittive per un utente social. I vertici di Instagram non cacciano dalla community ma rendono invisibili i post dell’utente in questione.

“Non poterle postare è un’ingiustizia per una vanitosa come me” ha dichiarato la Mega in merito ad alcune foto sexy che non potrà pubblicare a causa dello showban. La piattaforma, infatti, le ha fatto cancellare degli scatti provocanti: niente visibilità, niente guadagno.