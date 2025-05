Taylor Mega riflette sul mondo femminile: libere dagli stereotipi, ma con la laminazione alle ciglia

Taylor Mega torna a far parlar di se. L’influencer, nota per essere stata al centro di dissing virali, come quello tra Tony Effe e Fedez, gestisce una nuova attività. La modella dal corpo scultoreo svolge, da diverso tempo, una professione tutta per il mondo femminile.

La trentunenne registra dei video in cui mostra degli esercizi fisici da compiere per snellire, rassodare e tonificare il corpo. La personal trainer durante l’esecuzione dei vari movimenti, riflette anche su determinate tematiche, vicine alla quota rosa.

Nelle ultime stories, Taylor prende in considerazione una serie di accorgimenti estetici, tipici del mondo femminile, ma che dal suo punto di vista sono irrilevanti. Secondo l’influencer, le donne spesso spendono il loro tempo, dietro alcune futili attività, come la manicure. Quelle ore, perse nel centro estetico, potrebbero essere impiegate nella propria crescita personale. Agli occhi della ragazza, classe 1993, ciò non è nient’altro che la conseguenza degli stereotipi che hanno vincolato e che continuano a vincolare madri, giovani, bambine…

Il ragionamento della Mega, fin qui, non fa una piega. Dopo queste battute iniziali, la modella, tuttavia, è caduta in un grosso errore. Taylor, infatti, ha definito le attività in questione come delle sovrastrutture che proprio il mondo femminile costruisce ed in cui si identifica, per perseguire i canoni estetici, imposti dalla società. Dopo queste parole, la modella ha lasciato un box di domande. L’obiettivo delle successive storie era quello di individuare alcune di queste “gabbie mentali”.Nei primi video, gli utenti parlano di ceretta e tintura. In entrambi i casi, la Mega si è trovata in disaccordo.

Dopo però, la modella dai capelli biondi si è persa, contraddicendo tutto quello sostenuto, fino a quel momento. L’argomento proposto è: laminazione alle ciglia. Taylor, come si può notare ha fatto tale trattamento. Eppure però, stando a quanto detto da lei, le donne non dovrebbero perdere tempo dietro tali futili attività. Attività che, però, svolge lei stessa!