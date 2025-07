Taylor Mega, denunciata dall’ex fidanzato per estorsione e diffamazione

Taylor Mega è stata denunciata per estorsione e diffamazione dall’ex fidanzato. L’oggetto del presunto ricatto sarebbero degli orecchini, dal valore di 53 mila euro.

Secondo quanto ricostruito, l’influencer a seguito della rottura con il suo ex compagno, residente a Londra, avrebbe ingaggiato un uomo per cercare di persuadere il trentottenne a non chiederle più indietro i gioielli. Il soggetto in questione si sarebbe presentato al giovane, come un membro di una famiglia mafiosa.

La denuncia per diffamazione è da collocare temporalmente, dopo le seguenti parole pronunciate da Taylor sull’ex fidanzato. Sul suo profilo Instagram, infatti, la trentunenne l’ha definito: “ladro, pazzo e stalker”.

Le indagini sono iniziate lo scorso Gennaio, a seguito delle denunce esposte dall’ex compagno di Elisia Todesco. Entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda potranno presentare le rispettive memorie difensive, prima che il giudice dia avvio al processo.

Taylor, dato che i giornali non fanno che parlar d’altro, ha deciso di prendere parola e di non nascondere la testa, sotto al sacco. Ha raccontato la sua versione dei fatti, in un post, in cui si legge: “Dopo aver tentato di manipolare mia sorella, chiede indietro un regalo che mi aveva fatto, siccome non lo restituisco, mi denuncia per estorsione. Classica storia di un uomo che non accetta di essere lasciato e prova in tutti i modi a rovinarti la vita. Per fortuna è mia abitudine conservare Whatsapp e audio vari. Chi ha sbagliato pagherà…”.