Taylor Mega, su Fedez e Chiara Ferragni: “Ho detto che erano una coppia aperta, se parlo è perché so”

Con lo scoppio del dissing tra Fedez e Tony Effe, a sganciare una notizia bomba è stata Taylor Mega. Intervistata per il presunto flirt avuto con Federico quando ancora era sposato, l’influencer ha svelato che il rapper e Chiara Ferragni fossero una coppia aperta.

Davanti a questo scoop, l’imprenditrice digitale ha prontamente smentito. A distanza di settimane dalle parole della Ferragni, Taylor è nuovamente tornata sull’argomento.

“Se parlo è perché so” – Ospite a Gurulandia, Taylor è tornata a parlare di Fedez e Chiara e sul gossip lanciato proprio da lei. A distanza di settimane dalla smentita fatta dalla Ferragni ai microfoni di Striscia la Notizia, l’influencer ha dichiarato:

“Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta. Intanto ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose. Se Chiara è stata con altri uomini mentre stava con Fedez? Io sapevo che erano una coppia aperta. Sì, ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che “aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico“. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia? Eh allora. […] Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente”.