Taylor Mega, sulla presenta liaison clandestina con Fedez: “Coppia aperta”

Dopo aver confermato di aver avuto una liaison clandestina con Fedez, Taylor Mega ha rivelato uno spiazzante retroscena. Ospite da Le Iene, l’influencer ha sganciato una notizia bomba che riguarda non solo Federico, ma anche Chiara Ferragni.

“Coppia aperta” – Con lo scoppio del dissing tra Tony Effe e Fedez, sono emersi non pochi scoop. Si è parlato di un presunto tradimento da parte di Federico con Taylor Mega, presente nel video L’infanzia difficile di un benestante. A confermarlo è stata anche la stessa influencer, rivelando clamorosi retroscene alla recente intervista a Le Iene.

Intervistata da Michele Caporosso, in arte Wad, Taylor non solo ha parlato del presunto flirt clandestino con l’ex volto di X-Factor, ma ha rivelato scioccanti retroscena sui Ferragnez. Quando Wad ha chiesto alla ragazza se Fedez ha tradito Chiara Ferragni con lei, Taylor ha così spiegato:

“Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”.

L’influencer ha così continuato: “Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io, Ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente”.

Riguardo all’imprenditrice digitale, Taylor ha così dichiarato: “A me non piacciono le persone che non sono coerenti. Tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono”.