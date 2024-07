Taylor Swift, 65mila sotto al palco della prima data italiana: la cantante si commuove

Ieri, sabato 13 luglio 2024, si è tenuta la prima data italiana del The Eras Tour di Taylor Swift. Ad assistere all’attesissimo concerto sono stati in ben 65mila fan dell’amata pop-star americana, arrivando a far commuovere quest’ultima.

IL CONCERTO – Erano trascorsi ben 13 anni da quanto Taylor si è esibita l’ultima volta in Italia. I fan italiani, però, non hanno mai smesso di sostenere la cantante, come dimostrato ieri nel corso della prima data a Milano del suo nuovo tour.

Sono stati ben in 65mila le persone che hanno cantato e ballato con i successi dell’amata artista. La cantante, infatti, si è esibita in uno show di ben 3 ore dove ha cantato 45 pezzi dove i fan hanno rivissuto l’intera carriera ventennale di Taylor Swift.

Ad emozionarsi durante il concerto non sono stati solo i fan, ma anche la stessa cantante. Davanti a tutta l’ondata d’amore e di sostegno ricevuta dal pubblico, infatti, la ragazza non è riuscita a trattenere le lacrime:

“Non vengo qui da tredici anni, prometto che non farò più passare così tanto tempo. Non vedevo l’ora di far festa con voi italiani!”.