Tayo ricci, sta per diventare papà. La futura madre è la sorellastra

Tayo Ricci, famoso creator delle apps di OnlyFans e Tik Tok, sta per diventare papà. La futura madre è Scarlet Vas, celebre per la sua partecipazione alla serie tv “Neighbours”.

La giovane ed lo storico compagno Tayo, tuttavia, non sono soltanto fidanzati. Tra i due c’è molto di più: sono fratellastri.

La loro storia d’amore sembra essere la trama di un film. Dopo aver nascosto il loro rapporto per molto tempo, il segreto è venuto a galla nel 2021, e ad oggi aspettano di diventare genitori. L’annuncio della gravidanza, che ha sconvolto il web, è avvenuto mediante la pubblicazione dei video del gender reveal. Non sono mancati i commenti negativi. Molti non si spiegano come sia possibile tutto ciò.

Scarlet recentemente ha rilasciato un’intervista. Tra gli argomenti affrontati, non è mancato il tema scottante della gravidanza. L’attrice, rispetto alla questione, si mostra molto tranquilla. Non c’è alcun pericolo di salute per il bambino. I due, seppur fratellastri, non sono legati da nessun vincolo di sangue. Stando a quanto rivelato, uno dei genitori della Vas è convolato a nozze con un genitore del creator dell’app tanto discussa.

Le parole dell’attrice sono state: ” Stiamo insieme da dieci anni, ma solo nel 2021 abbiamo detto la verità, e ora siamo appena tornati in Australia dopo aver vissuto negli Stati Uniti per gli ultimi cinque anni. Avevamo circa tredici anni quando ci siamo incontrati per la prima volta. Quindi ci conosciamo da molto tempo. La nostra storia suscita molte polemiche e molti ci criticano, questo lo sappiamo. Sinceramente, non ci tocca perché io ho lui e lui ha me e ci basta. Non leggo molto la nostra sezione commenti, ma se lo faccio, mi viene da ridere. Troviamo i troll molto divertenti. Posso commentare solo se c’è qualcosa di davvero brutto, altrimenti sia io che lui cerchiamo di lasciar perdere. Come mai la storia che siamo fratellastri ha fatto così scalpore? Forse perché è una cosa rara. Però il nostro amore è reale e io sono così fortunata.”