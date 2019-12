telecomandiuniversali.it: sono meglio i telecomandi originali o quelli compatibili?

Capita molto comunemente di trovarsi nella necessità di sostituire il telecomando per il cancello automatico. Come nel caso degli altri elettrodomestici, infatti, anche i cancelli dispongono di telecomandi sostituibili.

Quando si verifica questa circostanza, la domanda che ci si pone più frequentemente è la seguente: meglio comprare il telecomando originale o si può accontentarsi anche di uno universale, e quindi compatibile con tutti i cancelli? Anche se entrambe le soluzioni sono funzionali, esse presentano delle piccole particolarità che possono fare la differenza e orientare meglio la scelta.

Andiamo, dunque, a vedere la differenza tra questi telecomandi.

Scegliere il telecomando per cancelli originale

Comprare un telecomando per il cancello, al giorno d’oggi, non è di certo un affare complicato e non è nemmeno molto costoso, dato che il mercato pullula di telecomandi per cancelli di vari prezzi e marche. Inoltre, tutti questi apparecchi sono disponibili in molti store: nei supermercati, nei negozi online e nei negozi di elettronica, sia fisici che non, e nei negozi di ferramenta con accessori dedicati ai cancelli automatici.

Comunque, moltissimi che si trovano a dover cambiare telecomando si chiedono: è sempre consigliabile acquistarne uno originale? Ci sono circostanze in cui è possibile prendere quello universale, invece?

La differenza tra le due tipologie di telecomandi non è così evidente, comunque quelli originali hanno dei vantaggi in più, se paragonati ai modelli universalmente compatibili. Nello specifico, si tende a preferire i modelli originali perché questi non necessitano di essere registrati, né attivati. Non hanno bisogno di riscontrare la frequenza di funzionamento, né di memorizzare i comandi legati all’apertura e alla chiusura del cancello. Infatti, i modelli originali vengono immessi sul mercato con già una programmazione per il controllo del cancello a loro compatibile, il che permette di utilizzarli nell’immediato.

Quando preferire il telecomando universale a quello originale

La decisione di acquistare un telecomando compatibile, o universale, al posto di quello originale, è solitamente dovuta ai costi economici. Infatti, è risaputo che il telecomando universale presenta un costo inferiore e maggiormente economico del corrispondente originale.

Tuttavia, insieme ai bassi costi, presenta anche dei piccoli svantaggi, che, in un primo momento, necessitano di tempo. In particolare, quando si acquista un telecomando universale, bisogna mettere in conto che occorre dedicarsi al processo di memorizzazione dei comandi di apertura e chiusura del cancello, oltre che all’individuazione della corretta frequenza di funzionamento, che non è sempre facilmente reperibile, soprattutto nel caso in cui il telecomando originale sia rovinato, ma senza la quale il telecomando universale non può in alcun modo funzionare.

Quindi, in commercio c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i telecomandi per i cancelli, con la presenza di modelli universali e originali, che sono entrambi curati anche dal punto di vista estetico, oltre che da quello puramente funzionale. Tuttavia, dopo un esame dei vantaggi e degli svantaggi dei due diversi dispositivi, risulta abbastanza chiaro che per una scelta più sicura e pratica, è meglio orientarsi verso i telecomandi originali per i cancelli.