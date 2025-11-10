Telefonata tra Conte e De Laurentiis dopo Bologna-Napoli

Sono ore di attesa in casa Napoli in seguito alla brutta sconfitta rimediata a Bologna per 2-0 e alle dichiarazioni post partita dell’allenatore Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha gettato diversi dubbi sull’attuale gestione e sullo stato dello spogliatoio con diverse dichiarazioni polemiche dai toni forti: “Io non voglio accompagnare il morto”.

Il Napoli visto al Dall’Ara è sembrato apatico e manchevole di quella grinta che l’aveva contraddistinto l’anno scorso, come lo stesso Conte ha denunciato ieri, permettendogli di cucirsi il quarto scudetto della storia sul petto. Nessuna reazione al goal di Dallinga e luci definitivamente spente dopo la rete di Lucumi.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Conte e De Laurentiis si sarebbe sentiti telefonicamente nella serata di ieri e il Presidente gli avrebbe dato pieno appoggio per le sue possibili decisioni:

“De Laurentiis e Conte si sono subito sentiti già ieri sera, quando Antonio era diretto a Torino per il compleanno della figlia Vittoria. Ed è per questo che è uscito dall’auto da solo dallo stadio mentre la maggior parte dei giocatori e dello staff era sul bus. E hanno deciso che si vedranno domani o mercoledì. Una lunga telefonata con il patron già in serata che ancora una volta gli ha confermato il sostegno totale a tutto ciò che pensa di dover fare”.

Sarà importante chiarire subito la situazione e approfittare della sosta perché alla ripresa il Napoli sarà atteso da un ciclo di partite importantissimo: in casa contro l’Atalanta, in Champions contro il Qarabag e poi la sfida all’Olimpico contro la Roma prima di affrontare il Cagliari in Coppa Italia e ricevere la Juventus di Spalletti il 7 dicembre al Maradona.