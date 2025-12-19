venerdì, Dicembre 19, 2025
Telemarketing, la nuova mossa dell’Agcom: arriva il codice a tre cifre

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha sferrato un nuovo attacco contro il telemarketing e le truffe telefoniche. È stata messa in consultazione una proposta innovativa che prevede una nuova numerazione per distinguere le aziende dai call center e dai tentativi di frode.

LA NUOVA MOSSA CONTRO LE TRUFFE TELEFONICHE – Con l’obiettivo di dare totale trasparenza tra le aziende e i cittadini, l’Agcom ha lanciato una nuova proposta, attualmente in consultazione, che verrà lanciata a febbraio 2026.

Il progetto prevede l’assegnazione di tre cifre identificative che saranno associate ai soggetti autorizzati, così da distinguerli dai tentativi di telemarketing. Il problema è lo spoofing telefonico, che consente di mascherare il numero reale e rende difficile distinguere tra chiamate legittime e truffe. Il numero a tre cifre permetterebbe di identificare subito l’azienda chiamante.

Le nuove norme escludono dalla stretta le società di telemarketing regolarmente iscritte al Roc; in caso di mancata iscrizione entro 60 giorni dall’avvio dell’attività sono previste sanzioni fino a 50mila euro e il blocco operativo.

