Tell Me a Story, la serie di Kevin Williamson, è stata cancellata

Tell Me a Story è una serie statunitense ideata da Kevin Williamson.

La serie ha esordito su CBS All Access nell’ottobre del 2018.

Tell Me a Story è una serie antologica che rivisita in chiave moderna ed inquietante le favole per bambini.

Nella prima stagione le favole da cui hanno tratto spunto sono state I tre porcellini, Hänsel e Gretel e Cappuccetto Rosso.

Il cast principale era composto da James Wolk, Billy Magnussen, Danielle Campbell, Dania Ramirez e Paul Wesley.

Nella seconda stagione invece le favole che si sono intersecate tra di loro sono state La bella e la bestia, La bella addormentata e Cenerentola. In questa stagione abbiamo ritrovato Paul Wesley e Danielle Campbell tra gli interpreti principali, affiancati da Ashley Madekwe, Odette Annable, Natalie Alyn Lind ed Eka Darville.

La rivista statunitense The Hollywood Reporter ha rivelato che la serie non avrà una terza stagione.

Se fosse stata rinnovata la terza stagione avrebbe intrecciato Jack e la pianta di fagioli, Biancaneve e Raperonzolo.

Infine le due stagioni di Tell me a Story andranno in onda sul canale statunitense The CW prossimamente.