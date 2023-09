Temptation Islan, la storia tra Mirko e Greta è finta? Le parole di Perla

Tra le coppie che hanno preso parte a quest’ultima edizione di Temptation Island, a finire spesso al centro delle polemiche è stata quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Una storia che è giunta al capolinea proprio durante il falò di confronto e che ha visto i due ex concorrenti finire tra le braccia dei loro rispettivi tentatori.

A distanza di un mese dalla sua avventura nel viaggio dei sentimenti, sembra che Mirko abbia ritrovato l’amore al fianco di Greta Rossetti. C’è chi, però, non crede a questa storia d’amore, tanto da insinuare che in realtà i due non stiano realmente insieme. Davanti a queste teorie, ha voluto dire la sua proprio Perla.

È UNA STORIA FINTA? – Negli ultimi tempi Greta e Mirko sono spesso finiti al centro delle chiacchiere sui social. Il tutto ha avuto inizio da alcune segnalazioni che Deianira Marzano ha ricevuto e riportato nelle sue IG Stories. Secondo alcuni utenti, infatti, i due ex protagonisti di Temptation Island non starebbero realmente insieme, ma fingerebbero per ottenere visibilità.

Davanti a queste teorie che impazzano sul web, a dire la sua è stata la Vatiero. Nel suo account TikTok, infatti, sono presenti alcuni video che sembrerebbero riferirsi proprio all’ex fidanzato e alla sua nuova fiamma. In uno di questi Perla ironizza al fatto che qualcuno stia dorma e abbia bisogno di darsi una svegliata. A chi continua a chiedere di Mirko e Greta, la donna ha così replicato: “Perché a dire la verità… non me ne frega un ca*zo“.

Nel vedere queste frecciatine, l’ex tentatrice ha ovviamente deciso di replicare. Nelle sue IG Stories, Greta ha condiviso un messaggio di una follower che le fa notare i video fatti da Perla: “Greta comunque fate invidia a tutti, Perla è da ieri che pubblica TikTok riferiti a voi”. Ad accompagnare questo screen sono le emoji della faccina che ride e quella che mette una mano in volto.