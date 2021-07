Temptation Island 2021, tutto su Stefano Pagani: l’ex marito di Valentina Nulli Augusti

C’è stata ieri la prima puntata di uno dei programmi più seguiti della stagione estiva: Temptation Island, che quest’anno grazie alle peculiarità dei suoi protagonisti ha già dato modo agli spettatori di appassionarsi e voler sapere di più della vita privata dei fidanzati e delle fidanzate.

Tra le coppie che hanno suscitato più scalpore c’è stata sicuramente quella di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, molto più giovane di lei (20 anni di meno) ma legato alla donna, oltre dall’affetto, anche da una gelosia da lei definita patologica.

Ebbene si chiama Stefano Pagani l’ex marito di Valentina. Stefano sarebbe stato, a giudicare da quanto racconta sui social, la sua unica relazione importante prima di Tommaso: i due erano si erano infatti sposati.

“Nato il 28 aprile – non ha specificato l’anno ma con Valentina sono coetanei, la donna ha 40 anni – Stefano si è laureato a Bari per poi trasferirsi a Roma. Sui social, gli amici lo chiamano “Doc”. Sarebbe infatti un dentista. “Buono come il pane”, scriveva orgogliosa Valentina del suo ex pubblicando una serie di foto che sottolineano il fascino dell’uomo”, cita Fanpage.

È stata Valentina, sempre via Facebook, a chiarire i motivi che le hanno fatto decidere di separarsi. “Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”, aveva scritto la donna in un post pubblicato su Facebook nel 2018. Disponibili qui le foto dei due.