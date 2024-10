Temptation Island 2024, Alfred tradisce Anna con la tentatrice Sofia Costantini: le segnalazioni sulla coppia

La quarta puntata di Temptation Island 2024 ha regalato colpi di scena intensi e momenti di grande tensione, soprattutto per il triangolo amoroso che ha coinvolto Alfred Ekhator, la tentatrice Sofia Costantini, e la fidanzata di Alfred, Anna Acciardi. Ciò che inizialmente sembrava solo un’attrazione tra Alfred e Sofia si è trasformato in qualcosa di molto più serio, lasciando Anna e il pubblico sorpresi e sconvolti.

Nel corso della puntata, Anna, che in precedenza aveva deciso di non vedere alcune immagini compromettenti del suo fidanzato, ha scelto di affrontare la realtà e ha visionato un filmato che mostrava Alfred e Sofia nell’appartamento dei fidanzati, sfiorandosi le labbra, vicinissimi a un bacio. In seguito, Alfred ha ammesso il suo interesse per Sofia, ma ha anche confessato di essersi trattenuto per non deludere i genitori di Anna.

Il tradimento in diretta

Le cose sono peggiorate quando Anna è stata chiamata nel “pinnettu” per vedere altri video compromettenti. In questi filmati, Alfred ha ribadito il suo interesse per Sofia, ammettendo che se non ci fossero state le telecamere, si sarebbe comportato diversamente. La vicinanza tra i due è diventata sempre più evidente, con momenti intimi che hanno indignato non solo Anna, ma anche le altre ragazze del villaggio.

Il culmine della tensione si è raggiunto durante un picnic tra Alfred e Sofia. Dopo molte esitazioni, Alfred ha ceduto e ha baciato la tentatrice, segnando un punto di non ritorno nella sua relazione con Anna. Il bacio, benché prevedibile, ha avuto un impatto devastante su Anna, che ha scoperto il tradimento attraverso le immagini mostratele. La prossima settimana ci sarà il tanto atteso falò di confronto tra Alfred e Anna, che promette di essere un momento cruciale per entrambi.

Le segnalazioni

Nel frattempo, un’indiscrezione precedentemente rivelata da Alessandro Rosica aveva già svelato il tradimento di Alfred e il fatto che fosse uscito con Sofia. Ma nelle ultime ore è emerso un ulteriore spoiler da Deianira Marzano, che ha rivelato:

“Ho degli amici in comune con Sofia e mi viene troppo da ridere, perché sì, lei è uscita con Alfred, ma ora si sente e si vede con un mio amico con cui già si frequentava prima di Temptation Island. Mi fa piacere, perché per come si è comportato Alfred, ha trovato una peggio di lui”.