Temptation Island 9, Alessio Tanoni e Natascia Zagato non sono più una coppia

Alessio Tanoni e Natascia Zagato sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. I due sono passati inizialmente inosservati ma poi hanno avuto un crescendo verso la fine del programma. Ad oggi, però, non sono più una coppia, vediamo perché.

A TEMPTATION ISLAND – I due sono entrati nel programma dei sentimenti per risolvere alcune divergenze passate. Probabilmente Alessio e Natascia hanno avuto la storia più “normale”, per questo sono passati inizialmente inosservati. Lui non ha mai fatto arrivare alla sua fidanzata nessun video in 21 giorni, d’altro canto ha visto alcuni filmati di lei.

Alla fine del programma, durante il falò di confronto, Alessio e Natascia hanno deciso di uscire insieme poiché effettivamente non hanno avuto particolari problemi all’interno del villaggio. Sicuramente non gravi come quelli di alcuni colleghi e colleghe. Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto perché ad oggi non sono più una coppia.

ALESSIO E NATASCIA NON STANNO INSIEME – Alcuni giorni fa, la Zagato aveva detto ai suoi follower di vivere un periodo complesso a causa di una crisi con il suo fidanzato. Successivamente, durante una diretta di Ste Socionovo, Alessio ha confermato la rottura.

Ste, inoltre, ha fissato in alto anche un commento sulla loro fine per evitare che gli utenti domandassero insistentemente al ragazzo cose riguardanti la coppia. “Alessio e Natascia non stanno attualmente insieme” ha scritto Ste durante la diretta. Alessio, inoltre, ha dichiarato di voler passare un po’ di tempo da solo per capire meglio sé stesso; infatti, ha spiegato di non aver frequentato tentatrici una volta uscito dal programma.