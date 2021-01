Temptation Island: Alessandra De Angelis incinta e positiva al Coronavirus

Era già da qualche giorno che l’ex concorrente di Temptation Island si sentiva alquanto stanca e spossata. Aveva pensato che la bambina di cui è incinta avesse fretta di nascere, ma purtroppo facendo il tampone ha riscontrato la sua positività al Covid-19.

TEMPTATION INSLAND: ALESSANDRA DE ANGELIS POSITIVA AL CORONA VIRUS ALLA 37ESIMA SETTIMANA – Alessandra De Angelis è in procinto di partorire. E’ infatti alla 37esima settimana di gravidanza e annunciando ai followers la sua condizione, ha specificato che mai si sarebbe aspettata di trovarsi in un momento del genere.

La ragazza, infatti, ha anche aggiornato i fan sulle condizioni del suo compagno Emanuele e dei suoi due figli. Per fortuna sono risultati tutti negativi, ma non per questo Alessandra ha smesso di preoccuparsi.

Nello specifico sembra che la ragazza non sappia cosa fare. Ha pensato di allontanarsi da Emanuele e dai suoi due figli, anche se non vorrebbe farlo. Probabile anche che la sua famiglia abbia contratto il virus ma con una carica virale ancora bassa, e per questo non sono ancora risultati positivi.

L’ex di Temptation Island è rimasta davvero molto sconvolta dalla sua positività anche perché ha sempre usato tutte le precauzioni possibili. Ha infine raccomandato tutti i suoi fan di stare attenti.