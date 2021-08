Temptation Island, Alessandro Autera e Carlotta Martina Adacher di nuovo insieme: pioggia di critiche

Alessandro Autera in queste ore è tornato al centro del gossip per essersi riavvicinato alla tentatrice Carlotta Martina Adacher. I due si sono conosciuti a Temptation Island, quando il ragazzo si presentò con Jessica Mascheroni.

IL MISTERO DELLA MASCHERONI – Attualmente, l’ex fidanzata di Autera, sta frequentando un altro uomo dopo la fine disastrosa della sua storia. Tuttavia, Jessica ha spiegato di non voler rendere pubblica la sua nuova relazione, per questo è stata criticata di voler solo attirare l’attenzione su di sé.

ALESSANDRO TORNA CON CARLOTTA – Dopo la fine della storia con Jessica, Alessandro Autera è uscito dal programma con la tentatrice. I due, infatti, hanno iniziato una frequentazione ma le cose nelle ultime settimane sono precipitate. Entrambi si sono accusati moltissimo sui social, sono volate offese e frecciatine ma nelle ultime ore, i due sono tornati insieme.

“Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo, chi parla per invidia resta il nulla” ha scritto Alessandro su Instagram accompagnando una foto insieme alla Adacher. Alcuni si sono complimentati per aver messo da parte l’orgoglio, altri invece hanno criticato aspramente questa scelta.

LA STORIA NON CONVINCE I FOLLOWER – La scelta di tornare insieme non ha convinto i follower dei due ragazzi. “Non siete credibili. Se fate tutto ciò che fare follower siete davvero squallidi” scrive un utente. Immediata la risposta di Autera: “Se dovevo fare i follower non andavo a riprendermi Carlotta”. “Guarda che sei tu che le hai dato della tr**a, ma ce la fai?” continuano. “Mai detto in vita mia, ciò che ho detto era riferito a tutt’altro” risponde il ragazzo, il quale però non convince. Come staranno davvero le cose?