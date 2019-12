Temptation Island: amore nell’aria per un’ex tentatrice

Da quanto emerso dai social, pare che una delle tentatrici presenti nella sesta edizione di Temptation Island abbia finalmente trovato l’amore. Si tratta di Maddalena Vasselli, conosciuta all’interno del programma per aver tentato più volte Nicola Tedde, fidanzato con Sabrina Martinengo.

TEMPTATION ISLAND – L’ex tentatrice aveva cercato più volte di far crollare Nicola, ma, alla fine, il ragazzo era riuscito a resistere, scegliendo la sua amata. Una volta finito il docu-reality, la ragazza è stata vista con Arcangelo Bianco, l’ex fidanzato di Nunzia Sansone. I due, infatti, sono stati avvistati in varie serate in discoteca e in compagnia dei loro ex compagni di avventura, intenti a prendere il sole. Dai recenti post, Maddalena ha messo a tacere le voci riguardo ad una possibile relazione con Arcangelo.

IL NUOVO AMORE – Maddalena ha sì trovato l’amore, ma si tratta di Stefano Scognamillo, un calciatore di origine russa che milita nel Trapani. Romantiche le parole che l’ex tentatrice ha dedicato al suo nuovo amore, sotto a un post su Instagram. Stefano, dal canto suo, ha solo voluto repostare la foto, accompagnandola con un cuoricino.