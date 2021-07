Temptation Island, Annamaria Laino mostra sui social il risultato dell’operazione al seno

Annamaria Laino l’abbiamo conosciuta durante la settima edizione di Temptation Island. La donna partecipò assieme al fidanzato, Antonio Martello e tra i due le cose non andarono sempre bene. In queste ore, l’ex protagonista del programma ha fatto una rivelazione.

IL PERCORSO DELLA COPPIA – La Laino, durante il programma, è stata messa a dura prova dal fidanzato. Lei dichiarò sempre apertamente i suoi sentimenti per lui, ma Antonio non si tirò mai indietro ai corteggiamenti delle single del villaggio. Inoltre, durante la messa in onda vennero fuori alcuni tradimenti a cui la donna però non fece troppo caso.

Nonostante tutto, i due uscirono dal programma insieme e ad oggi sono più uniti che mai. In queste ore, Annamaria ha fatto delle rivelazioni ai follower inerenti ad un’operazione chirurgica a cui si è sottoposta.

NUOVO SENO – Di recente, la donna è ricorsa al chirurgo plastico per rifarsi il seno. Per l’occasione ha deciso di raccontare tutto ai suoi follower. “In tante, amiche, mi avete chiesto il risultato finale del mio intervento di mastoplastica dopo giusto 1 mese! Sono così felice del lieto fine che quasi stento a crederci! È stato così liberatorio mettere via costumi imbottiti, reggiseni con cuscinetti ad olio, ad acqua, ad aria!

Pesciolini di silicone in ogni triangolino e coppe di ogni fattura a sudare con me tutta l estate! Ecco! Una vita di trucchi che tante di voi capiranno! Ora indossare l’intimo solo in pizzo senza nessun tipo di “trucco” mi fa sentire la donna più seducente del mondo.. per una volta ho voluto pensare a me! Ad un mio bisogno, ad un mio desiderio.. al volermi sentire bella anche solo facendo la doccia sfiorando un bel seno!” ha scritto la Laino su Instagram.