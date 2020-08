Temptation Island: Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo in crisi?

Si vocifera un’ulteriore crisi per Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. I due stanno insieme, tra alti e bassi da diversi anni. Pare che ci sia stato un litigio che li ha spinti all’allontanamento.

PARLA DEIANIRA MARZANO – A rivelare la notizia è stata la web influencer Deianira Marzano che ha parlato prima con la Fiordelisi stessa e poi con una sua amica.

Le avrebbero rivelato che tra i due le cose non stanno andando molto bene e che hanno avuto una pesante litigata che li ha portati ad allontanarsi, non sappiamo se questo sarà un addio o una pausa di un breve periodo.

Certo è che la coppia non è allergia al gossip e potrebbero decidere di raccontare tutto ai fan prima che lo faccia Deianira, che ha, dal canto suo, promesso di aggiornare i fan al più presto.

La Fiordelisi aveva già mostrato che qualcosa stava andando storto, aveva infatti dichiarato: “In questa casa ho capito tante cose. Ho capito, per esempio, che odio tutti!”. Come mai queste parole? Speriamo di saperne qualcosa al più presto!

Nel frattempo alcuni fan di Francesco Chiofalo avrebbero svelato a Deianira Marzano che incontrandolo lui aveva dichiarato di non poter scrivere gli autografi perché non stava affatto bene. Come stia la sua fidanzata, forse ex, non ci è dato saperlo.