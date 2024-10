Temptation Island, arriva una segnalazione su una coppia

Il programma Temptation Island regala grandi emozioni. Seppur le puntate non siano ancora terminate, il destino di una coppia sembrerebbe già noto. I soggetti in questione sono Alfonso e Federica.

È stata la ragazza a scrivere per partecipare allo show televisivo, volendo mettere alla prova il suo rapporto con il compagno. I due giovani sono fidanzati da ben otto anni. Durante questo tempo, Federica, vista l’estrema gelosia di Alfonso, non ha potuto vivere liberamente, così come avrebbe voluto. Ha raccontato di non essere mai andata a mangiare una pizza con un’amica o di non aver mai fatto un viaggio senza la presenza del fidanzato o della madre.

Una volta entrata nel villaggio, subito ha stretto amicizia con le sue compagne d’avventura. Non l’ha fatto solo con loro, ma ha instaurato un rapporto sempre più stretto anche con uno dei tentatori, Stefano Tiodisi. I due appaiono sempre più vicini ed intimi. Tutto ciò, anziché affievolire la gelosia di Alfonso, non avrebbe fatto altro che farla aumentare; a tal punto da causare la rottura del loro rapporto. I due, infatti, avrebbero deciso di uscire separatamente, dopo il falò di confronto.

Ad espandere questa voce è stata Deianira Marzano sui social. L’influencer ha pubblicato una segnalazione fatta da un profilo. Nel messaggio c’è scritto: “Ti posso dare per certo tramite parenti in comune che sono usciti separati.” Ma non è tutto. Sembrerebbe che Federica più e più volte sia andata a trovare Stefano a Milano. La ragazza, infatti, è stata avvistata svariate volte in dolce compagnia del tentatore.

Stando a tutte queste voci, sembrerebbe che la loro storia sia veramente giunta al capolinea. Sarà vero? Non ci resta far altro che aspettare il fatidico momento del falò di confronto