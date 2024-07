Temptation Island, caos nella quarta puntata: acceso confronto, dispetti e avvicinamenti

Ieri sera è andata in onda l’attesissima quarta puntata di Temptation Island, registrando l’ennesimo successo di ascolti. Nell’ultimo appuntamento dell’amato docu-reality di Mediaset non sono mancati i colpi di scena, i falò di confronto e le ripicche dei protagonisti.

L’ACCESO CONFRONTO – I veri protagonisti di quest’ultima puntata sono stati Lino e Alessia. Per ben 5 volte il ragazzo ha rifiutato il falò di confronto con la fidanzata, arrivando anche a dire a Filippo Bisciglia che: “Io penso che voglio ancora stare qui perché voglio vivermi ancora la situazione e non ho ancora capito la situazione”. Nella puntata di ieri, però, il concorrente si è trovato costretto ad accettare il confronto con la ragazza.

Tra la coppia si è consumato un acceso scontro, dove Alessia ha esordito: “Mi fai schifo…parlo io perché tu non puoi parlare perché sei una mer**”. Alla fine i due hanno deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore e Lino ha deciso di uscire dal programma insieme a Maika, una delle tentatrici.

I DISPETTI DI RAUL – In questa quarta puntata, Raul ha deciso di cambiare atteggiamento. All’ennesimo filmato in cui ha visto Martina avvicinarsi ancora di più al single Carlo, il ragazzo ha deciso di giocarsi la carta della vendetta. Il giovane, infatti, si avvicina a una delle tentatrici, cercando così di far ingelosire la fidanzata.

Martina, però, nel vedere il filmato del fidanzato con la tentatrice: “Non sono gelosa, capite che è un problema?”. Dal canto suo, Raul è certo che il problema non è lui, ma la ragazza e il comportamento che sta avendo.

JENNY NUOVAMENTE IN CRISI PER TONY – Ancora una volta a Jenny vengono mostrati dei video in cui Tony fa il piacione con diverse tentatrici, facendola crollare nuovamente. A sorpresa, anche il dj riceve un video che mostra la fidanzata stringere una forte amicizia con il single Luigi. Sebbene l’uomo si mostra infastidito e geloso, gli altri fidanzati gli fanno notare che Jenny non ha fatto niente di male e che non sta facendo altro che lavorare su se stessa.

LA COERENZA DI LUCA – Se da una parte Luca ha tradito più volte la fidanzata, dall’altra non accetta la vicinanza tra Gaia e il single Jakub. Nel vedere gli ultimi filmati, il giovane iniziati ad offendere pesantemente la fidanzata, cercando così di passare per vittima. Inoltre, Luca ha chiesto il falò di confronto anticipato.

CONTINUA LA CRISI TRA SIRIA E MATTEO – Dopo essersi aperto con gli altri fidanzati riguardo le sue difficoltà nell’aprirsi, Matteo ha deciso di dare uno sguardo alle tentatrici. Dal canto suo, Siria ammette di voler vivere tutte quelle esperienze, anche piccole, che non ha vissuto prima del suo cambiamento fisico.

Nonostante stia cercando di viversi l’esperienza, il ragazzo è sempre con la testa e il cuore sulla sua fidanzata. Matteo, infatti, si dice pronto ad ammettere i suoi errori e di voler riconquistare Siria.

ALEX SI DIMENTICA DI VITTORIA – Così come alcuni dei fidanzati di quest’anno, anche Alex sembra essersi dimenticato di star partecipato al programma insieme alla fidanzata Vittoria. Il ragazzo, infatti, fa un’esterna con la single Nicole, arrivando a dormire insieme e ad eludere i microfoni.