Temptation Island, Carlotta Adacher dopo l’incidente: le foto del suo viso e l’incubo vissuto

Dopo il grave incidente di cui è stata vittima lo scorso aprile, Carlotta Adacher, ex volto di Temptation Island, è tornata sui social. L’ex tentatrice ha deciso di pubblicare sul suo account su Instagram gli scatti che mostrano il suo volto deturpato dall’incidente e dall’operazione subita.

IL RITORNO SUI SOCIAL – Nelle scorse settimane Carlotta si è trovata coinvolta in un grave incidente stradale. Ad informare i tantissimi follower dell’ex tentatrice è stata la sorella, aggiungendo che la ragazza si sarebbe dovuta sottoporre ad un’operazione al viso a causa di diverse fratture.

Dopo svariati giorni di assenza, la Adacher ha deciso di rompere il silenzio sui social. Attraverso un post su Instagram, l’ex volto di Temptation Island il suo viso deturpato dopo l’incidente e l’operazione subita. Oltre ad aggiornare i suoi follower riguardo le sue condizioni di salute, Carlotta ha voluto lanciare un messaggio di speranza:

“Un pomeriggio di fine aprile, una data con un orario che non dimenticherò mai. 30 Aprile ore 18.30. La strada di sempre percorsa mille volte. Un secondo. L’impatto. Il nulla. Tanta paura in quei secondi di chiudere gli occhi e non riuscire più ad aprirli. 13 Maggio 2023 SONO QUI.

Mi conoscete, sto tornando con le mie foto (magari un po’ acciaccate) le mie storie, le mie smorfie (alternative) e i miei discorsi accompagnati sicuramente da qualche pronuncia un po’ strana (si spera momentanea). Con il tempo tutto questo sarà sempre più un ricordo e come sempre lo condividerò con voi. GRAZIE”.

Tra i tanti messaggi di supporto e affetto che sono arrivati sotto al post della modella, non è mancato quello di Giulio Raselli. Tra i due c’è stata una breve love-story, naufragata a causa della distanza. Nonostante gli screzi avuti dopo la rottura, l’ex tronista di Uomini e Donne le ha così scritto in una IG Story: “Tutto il mio supporto per ciò che ti è accaduto, sono certo presto tornerai a sorridere. A prescindere dagli screzi”.

