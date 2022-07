Temptation Island, Carlotta Adacher risponde alle domande dei fan: frecciatine social a Giulio Raselli

Carlotta Adacher l’abbiamo conosciuta a Temptation Island quando rivestì il ruolo di tentatrice e avviò una relazione con Alessandro Autera. I due si frequentarono anche fuori dal programma ma dopo un po’ di tempo decisero di chiudere questa storia.

Successivamente, la 35enne iniziò una frequentazione con Giulio Raselli che durò molto poco a causa della distanza. In queste ultime ore, l’ex tentatrice ha risposto ad alcune domande dei follower mandando alcune frecciatine social al suo ex Raselli.

Frecciatine social a Giulio Raselli

L’Adacher ha risposto alle domande su Raselli con un certo astio. Alla domanda se avesse avuto solo Raselli come fidanzato dopo Autera, l’ex tentatrice ha risposto: “Relazione? Non me ne sono manco accorta guarda!”. Carlotta ha elogiato molto il suo ex Alessandro Autera definendolo anche un bravo amante: “Sì molto”. Al contrario su Giulio: “Pericolo scampato”.

Ma non è finita qui perché qualche follower le ha chiesto chi fosse più bravo a letto tra Alessandro e Giulio. Carlotta non ha dubbi: “Ale”. Qualcuno l’ha anche accusata di aver fatto sesso con Raselli senza però essere effettivamente una coppia. Ecco cosa ha risposto l’Adacher: “Fammi capire, tu arrivi al matrimonio prima di andare al letto con una persona?”.

Non solo, tanti i commenti positivi sulla giovane ex tentatrice. Carlotta, lusingata, ha semplicemente risposto con un grazie a tutti i complimenti ricevuti.