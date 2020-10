Temptation Island, censura un tradimento: Nunzia e Alberto sarebbero finiti a letto insieme

Nelle scorse ore è giunta una pesante segnalazione che riguarderebbe uno dei più seguiti programmi firmati Maria De Filippi: Temptation Island. Stando a quanto trapelato sui social, tra uno dei concorrenti e una tentatrice ci sarebbe stato più di un bacio. Si tratterebbe di Alberto, il fidanzato di Speranza, e la single Nunzia.

NON C’È STATO SOLO UN BACIO – Durante l’ultima puntata del docu-reality, andata in onda mercoledì sera, una coppia in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico. Si tratta proprio di Speranza e Alberto, decisi a fare questo viaggio dei sentimenti per mettere alla prova una storia che durava da ben 16 anni. Una volta nel villaggio dei fidanzati, il ragazzo si è avvicinato sempre più alla tentatrice Nunzia, dimenticandosi della compagnia.

Proprio nella puntata di mercoledì, Speranza ha visto un breve filmato che mostrava un bacio tra il fidanzato e la single. Il video è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando la ragazza a chiedere il falò di controllo.

Nonostante non siano più nel programma, entrambi stanno facendo parlare di loro. Dopo le segnalazioni che li vedrebbero nuovamente insieme, oggi è saltato fuori un rumors che riguarderebbe Aberto e Nunzia. Sembra proprio, infatti, che i due non si sarebbero affatto fermati al bacio. Ad approfondire il caso è la nota opinionista e influencer Deianira Marzano.

TRADIMENTO CENSURATO – Ad avvalorare la tesi sarebbe un altro scoop: Temptation Island ha dovuto censurare un tradimento. Una fan ha infatti scritto questa informazione alla Marzano, vicenda ammessa dalla stessa redazione del programma. Stando a quanto scritto da loro, si erano riscontrate difficoltà nel montaggio per via di un tradimento avvenuto nel villaggio dei fidanzati.

