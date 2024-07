Temptation Island, “Che lavoro fai per guadagnare 6 stipendi al mese?”: la risposta di Raul

Tra i concorrenti più amati e discussi di quest’ultima edizione di Temptation Island c’è certamente Raul Dumitras. La travagliata storia d’amore con Martina De Ioannon e il percorso nel viaggio dei sentimenti ha catturato l’attenzione del pubblico, tanto che il ragazzo continua ad essere molto seguito sui social.

Conclusa la messa in onda del programma, Raul ha avuto modo di tornare sui social. In occasione di un breve filmato pubblicato su TikTok, Dumitras ha risposto ad alcune curiosità dei fan. Tra le tante domande a cui ha risposto, il ragazzo ha deciso di fare chiarezza sul suo lavoro.

“Che lavoro fai per guadagnare 6 stipendi al mese?” – Nel corso della quinta edizione di Temptation Island, Raul si è lasciato andare ad una dichiarazione sui suoi guadagni che ha fatto molto discutere sul web. Il tutto dopo l’ennesimo video su Martina, oramai sua ex fidanzata, in cui il ragazzo ha dichiarato di guadagnare “sei stipendi al mese”.

Le parole di Dumitras ovviamente non sono passate inosservate, suscitando la curiosità dei fan del programma. In molti, infatti, hanno iniziato a farsi delle domande sul possibile lavoro del ragazzo, dando il via anche alle prime teorie. Alla fine, a chiarire ogni dubbio è stato Raul.

Una volta conclusa anche l’ultima puntata del docu-reality, i concorrenti hanno avuto la possibilità di riprendere in mano i loro profili social. Raul ha deciso di pubblicare un video su TikTok dove ha voluto ringraziare i fan per il supporto e l’affetto dimostrato tramite i messaggi.

Sotto al post, però, un commento ha colpito l’attenzione. Un utente, infatti, ha così chiesto al ragazzo: “Che lavoro fai per guadagnare 6 stipendi al mese?”. Raul ha così risposto: “Ho una ditta di arredamenti”.