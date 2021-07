Temptation Island, chi è Valentina Nulli Augusti: protagonista del programma dei sentimenti

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata da due puntate e già i telespettatori ne hanno viste di cotte e di crude. Una delle protagoniste indiscusse è sicuramente Valentina Nulli Augusti, di anni 40, fidanzata con Tommaso, di anni 21. La loro storia ha appassionato molto i telespettatori ma i due hanno concluso il loro percorso dopo circa una settimana.

CHI È VALENTINA – Conosciamo meglio la Augusti. Valentina è nata a Roma nel 1981, ha 40 anni, si è diplomata al Liceo Classico e successivamente laureata in Scienze Politiche. Attualmente, la donna lavora come hostess ma in passato ha fatto parte dello staff di un ristorante bistrot nel centro di Roma.

Abbiamo conosciuto la donna grazie al suo viaggio nei sentimenti con Tommaso Eletti, il quale ha 19 anni meno di lei. Tuttavia, Valentina è stata sposata con un certo Stefano Pagani dal 2014 al 2016; i due non hanno avuto figli. Attualmente, la donna vive con Tommaso e la mamma di lui.

A TEMPTATION ISLAND – Valentina e Tommaso hanno deciso di partecipare al programma per calmare la troppa gelosia di lui, sfociata in atteggiamenti di possessività quasi patologica. Infatti, lui spesso durante il programma ha dichiarato di essere malato, tuttavia, non ha mai fatto nulla per superare questo grave problema. La coppia è durata circa una settimana poiché Tommaso, dopo aver visto degli atteggiamenti della fidanzata secondo lui molto gravi, ha deciso di avviare una vera storia d’amore con una tentatrice, con tanto di baci e abbracci davanti alle telecamere.

Durante il falò di confronto, Valentina ha deciso di uscire da sola ma non sappiamo al momento se i due siano tornati insieme poiché dovremmo attendere la fine del programma per scoprirlo. Nel frattempo, però, la tentatrice Giulia ha dichiarato sui social di essere single. Sui social, Valentina ha il profilo totalmente chiuso (almeno su Instagram). Per seguirla e restare aggiornati sulla sua vita, cliccate qui.