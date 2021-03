Temptation Island, Ciavy e Valeria presto sposi: l’annuncio sui social

Fiori d'arancio per Ciavy e Valeria, protagonisti dell'ultima edizione nip di Temptation Island. A renderlo noto sui social lo stesso pr romano in un mini video.

Li avevamo lasciati prendere due strade diverse davanti al falò di confronto finale di Temptation Island. Oggi invece li ritroviamo più uniti e innamorati che mai e ad un passo dalle nozze. Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati, dopo tanti anni insieme, sono pronti a coronare il loro sogno d’amore. A rendere pubblica la notizia è lo stesso Ciavy con un video sui propri canali social.

Nel breve filmato è Ciavy che, col solito sorriso contagioso, annuncia: “Allora, notizia importantissima. 17:14. Io e Valeria di sposiamo!“. Il post nel giro di pochi minuti diventa uno dei più visti e ricondivisi online e i commenti raggiungono in un lampo numeri davvero pazzeschi.

La frattura che li vide uscire dal programma condotta da Filippo Bisciglia è ormai alle spalle. L’avventura nei sentimenti, infatti, vide naufragare amaramente il rapporto tra i due ragazzi, soprattutto a causa della cotta che la Liberati si prese per il bel tentatore, Alessandro Basciano. Tra i due l’intesa dei primi giorni si trasformò presto in qualcosa di più, tanto che alla fine arrivò anche un bacio appassionato che fece andare su tutte le furie il pr romano.

La visione del filmato del bacio tra la fidanzata e il tentatore provocò la richiesta del ragazzo dell’immediato falò di confronto dal quale i due uscirono separati. Dopo alcune settimane però i due riuscirono a ricucire quello strappo e rimettendo insieme i cocci della loro relazione recuperarono la felicità perduta a causa del programma tv.

Ciavy e Valeria si uniscono, dunque, al non proprio nutritissimo gruppo di quei protagonisti di Temptation Island che alla fine della loro partecipazione convolarono a nozze. Primi a dire di sì furono Speranza Capasso e Alberto Maritato. Solo un po’ di giorni fa scattò la tenerissima proposta di Nello Sorrentino alla sua bella Carlotta in un puntata del GF Vip. E degli altri? Per il momento non ci sono notizie sulle altre coppie. Alcune di loro ancora resistono agli scossoni del tempo ma per nessuna di queste sembrano essere già sbocciati i proverbiali fiori d’arancio.