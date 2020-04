Temptation Island: cicogna in arrivo per una storica coppia del programma

Una delle storiche coppie che ha partecipato a Temptation Island ha annunciato aspetta un bambino. Si tratta di Emanuele Cirilli e Debora Onorato, protagonisti della prima edizione del docureality più seguito su Canale 5.

LA LORO STORIA NEL PROGRAMMA – La coppia, dopo sei mesi di relazione, decide di partecipare al programma per mettere alla prova il loro amore. Nel corso della loro avventura nell’isola delle tentazione, i due fanno due percorsi differenti. Infatti, se Emanuele non ha mai smesso di pensare alla sua compagna, Debora, nelle sue ultime settimane, è caduta nella tentazione. A far tentennare la ragazza è stato Andrea Damante, uno dei tentatori di quell’edizione. Nonostante tutto, però, Emanuele e Debora decidono di lasciare il programma insieme.

CICOGNA IN ARRIVO PER LA COPPIA – Dopo l’esperienza televisiva, i due sono andati a vivere insieme a Roma. Ora, dopo sei anni d’amore, è arrivato l’annuncio: la coppia aspetta un bambino. A dare la notizia è stata Debora sui social, pubblicando una dolce foto in cui mostra il pancione.

RIVELATO IL NOME E IL SESSO DEL NASCITURO – Oltre a rivelare di essere in dolce attesa, la Onorato ha svelato anche il sesso e il nome del nascituro. “Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita. We must be positive! Aspettando Melissa”, ha scritto la 32enne sotto l’immagine.

IL COMMENTO DI SONIA – A commentare il post su Instagram è stata Sonia Carbone, un altro volto noto di Temptation Island. La compagna di Gabriele Caiazzo, che l’ha fatta diventare mamma per ben due volte, ha scritto: “Siete stupendissimi, ti aspettiamo tutti Melissa”.