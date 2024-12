Temptation Island, confermato il ritorno di fiamma tra Michele e Millie: “Filippo aveva ragione”

Da giorni si vocifera di un possibile ritorno di fiamma per una chiacchierata coppia dell’ultima edizione di Temptation Island. Si tratta di Michele Varriale e Millie Moi che, nelle ultime ore, hanno deciso di uscire allo scoperto e di confermare gli ultimi rumor.

“Filippo aveva ragione” – I due avevano preso parte al docu-reality per mettere alla prova la loro storia d’amore, giunta al capolinea alla fine del loro percorso. Al falò di confronto, infatti, Michele aveva deciso di lasciare Millie perché non si fidava di lei.

Nonostante la rottura della coppia, lo stesso Filippo Bisciglia si era mostrato convinto del fatto che l’amore non fosse definitivamente finito. Inoltre, nei mesi scorsi Michele e Millie erano stati avvistati insieme, intenti a fare shopping. Sebbene avessero prontamente smentito il loro ritorno di fiamma, queste segnalazioni avevano comunque riacceso la speranza nei fan che volevano rivederli insieme.

A distanza di poco tempo dalle prime segnalazioni, Millie e Varriale sono nuovamente finiti nel mirino del gossip. Ad un evento a cui hanno preso parte tutti gli ex protagonisti maschili dell’ultima edizione di Temptation Island, la ragazza era seduta accanto a Michele. Davanti agli scatti fatti durante la serata, in molti si sono convinti in una riappacificazione.

A confermare il chiacchierato ritorno di fiamma sono stati proprio i diretti interessati. I due hanno pubblicato su Instagram una foto di coppia, scrivendo così come didascalia:

“Il nostro falò di confronto si è prolungato al di fuori del programma, non è stato facile per entrambi trovare un punto d’incontro.

Ma ad oggi ci siamo riusciti e più consapevoli di prima abbiamo deciso di riprovarci e viverci.

A prescindere ringraziamo tutti per il supporto che ci avete dato singolarmente e di coppia”.

In una IG Story, inoltre, hanno così scritto: “E sì ragazzi Filippo aveva ragione, “secondo me non è finita, siete ancora innamorati.”