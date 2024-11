Temptation Island: continua lo scontro sui social tra Siria, Alessia e Jenny

Dal recente scontro avvenuto sui social, sembra sia conclusa definitivamente l’amicizia tra Alessia Pascarella, Jenny Guardiano e Siria Pingo, nata a Temptation Island. Non sembra esserci alcuna possibilità che tra le tre ritorni il sereno, soprattutto, dopo le recenti rivelazioni di Siria.

LE RIVELAZIONI DI SIRIA – Il tutto è avvenuto questa estate, quando Siria è stata accusata di aver riportato ad Alessandro Rosica che tra Alessia e Lino Giuliano è avvenuto un incontro. Stando a quanto spiegato dalla Pascarella e Jenny, solo le ragazze di Temptation Island, tutte dentro un gruppo whatsapp.

Dal canto suo, la Pingo ha sempre smentito le accuse dell’ex amica, sostenendo di non aver mai detto nulla a Rosica. A distanza di mesi dal primo scontro sui social, Siria ha deciso di tornare sull’argomento. Attraverso le sue IG Stories, la ragazza ha spiegato di non aver più rapporti con Jenny non per un litigio, ma perché quest’ultima si è subito schierata dalla parte di Alessia:

“Jenny ha iniziato a coalizzarsi con Alessia, ma io con lei non ho mai litigato. Mentre con Alessia è partito tutto da uno scoop che uscii da Alessandro Rosica e lei nel gruppo nostro di Temptation, quello che avevamo noi ragazze, ha iniziato ad attaccarmi dicendo che fossi stata io. Quindi io, stufa della situazione, ho preso in mano questa situazione e scrissi a Rosica dicendogli di smentire proprio perché stavo venendo attaccata da tutti. Anche perché fondamentalmente a me di Lino e Alessia non è mai fregato nulla. Ho dato le prove che non fossi stata io ma lo stesso non gli è bastato”.

La ragazza ha deciso di chiarire la questione sulla sua vicinanza con Maika Rendazzo, la tentatrice con cui Lino ha avuto un breve flirt. Siria ha spiegato di aver incontrato l’ex single ad un evento in Puglia, ammettendo che, secondo lei, il problema non è Maika:

“Abbiamo fatto lo stesso programma e lei aveva il ruolo di tentatrice. Qualora Matteo si fosse fatto tentare, io non avrei dato la colpa a Maika, ma comunque il mio uomo è Matteo. Come non mi sono lasciata tentare io, come non si è lasciato tentare Matteo, come tante altre ragazze e ragazzi dentro il programma non si sono fatti tentare… Non è dare la colpa alla tentatrice perché ha fatto il suo ruolo, lei è stata pagata per questo! Non è che esco con Maika perché ho litigato con Alessia, semplicemente ci siamo trovate nello stesso posto perché siamo state invitate”.

Se da una da parte Jenny ha voluto spiegare pubblicamente la sua posizione, Alessia ha voluto raccontare la sua versione dei fatti:

“Le ragazze sanno benissimo che io con Lino non ho avuto un confronto e sanno io quanto ho sofferto quel periodo. Succede che mi confronto con loro e poi decido di andare a Napoli per avere questo confronto. Dopo un paio di giorni, esce la notizia che io e Lino ci siamo visti. Io contatto il gruppo come una pazza e tutte negano di averlo detto. Il pomeriggio mi chiama la mia amica e mi gira la storia di una chat, dove c’era scritto “Alessia e Lino si sono visti, me l’ha detto Siria”. Questa storia viene cancellata e viene rimessa tagliando la parte “Me l’ha detto Siria”. Lei per due ore di chiamata ha negato e alla fine ha confessato di averlo detto a Matteo. Poi uscì pure il fatto della chiamata in tempo reale. Perché hanno fatto questo? Perché dalla notizia che Lino doveva partecipare al Gf, era nata tanta invidia”.