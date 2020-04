Temptation Island: cosa accadrà al docu-reality?

Con l’emergenza Coronavirus, sono stati in molti i programmi televisivi sospesi o costretti a modificare il proprio format. Proprio per questo, Mediaset ha voluto rassicurare i fan di Temptation Island: il docu-reality si farà.

TEMPTAION ISLAND SARÀ SOSPESO? – Dopo il ritorno di Uomini e Donne, con due uniche protagoniste: Gemma Galgani e Giovanna Abate, giungono novità su altri programmi firmati Maria De Filippi. Ad aggiornare i fan è Raffaella Mennoia, il braccio destro della regina di Canale 5:

“Allora, a parte Amici, noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche sui casdting di Temptation, sia per quanto riguarda le coppie che i single. Quindi non è che ci siamo fermati, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente”

CASTING IN CORSO – Raffaella ha quindi rassicurato i telespettatori, rivelando che la redazione si sta occupando dei casting di entrambi i programmi della De Filippi. In molti, però, si sono domandati come faranno con il docu-reality visto che si fonda sulla convivenza dei ragazzi.

LE IPOTESI ATTORNO AL PROGRAMMA – Sono quindi nate molte ipotesi che vedrebbero i concorrenti, sia coppie che tentatori, in una quarantena preventiva. Inoltre, c’è chi pensa che dietro ai ragazzi ci saranno dei medici che misurerebbero la loro temperatura. Non resta altro che attendere ulteriori aggiornamenti.