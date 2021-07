Temptation Island, cosa accadrà nella puntata di lunedì: momenti di carezze e abbracci

Lunedì sera andrà in onda la penultima puntata di Temptation Island. Al momento, sono rimaste solo tre coppie: Alessandro e Jessica, Stefano e Manuela e Alessio e Natascia. Sarà sicuramente una puntata difficile e ricca di emozioni.

ALESSANDRO E JESSICA USCIRANNO INSIEME? – Da alcune indiscrezioni di Witty Tv, ne vedremo delle belle per quanto riguarda questa coppia. Alessandro e Jessica sono sempre passati in sordina rispetto ad altre coppie, forse perché il ragazzo inizialmente pensava solo alla palestra e alla cura di sé stesso. Infatti, i primi video inquadravano il giovane sempre davanti allo specchio a fare pesi e a mangiare sano.

Jessica, forse anche per questo motivo, si è avvicinata particolarmente al tentatore Davide e da lì è iniziata una bella conoscenza. Infatti, nella prossima puntata Alessandro sarà costretto a guardare un video della sua fidanzata in atteggiamenti molto intimi con il single: abbracci, carezze e parole di conforto. Come reagirà il suo fidanzato? Sicuramente non bene, anche se lui stesso si è avvicinato alla single Carlotta. La coppia uscirà insieme alla fine?

LE ALTRE COPPIE – Tra Manuela e Stefano le cose non vanno affatto bene e alcune segnalazioni arrivate sui social lasciano intendere che i due si siano lasciati definitivamente. Di Alessio e Natascia per ora non si sa nulla.

Le coppie invece che hanno già abbandonato il programma ci hanno fatto vivere molte emozioni. Valentina e Tommaso hanno abbandonato Temptation Island da separati, così come Floriana e Federico. L’unica coppia a resistere è stata quella formata da Claudia e Ste.