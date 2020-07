Temptation Island, cosa è successo a Manila Nazzaro prima di conoscere Lorenzo Amoruso?

Ieri sera è andato in onda l’ultimo appuntamento con Temptation Island, programma dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata abbiamo visto tutti i falò di confronto e le interviste delle coppie un mese dopo la fine del programma. Una delle coppie più amate del reality è stata quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

LA SCELTA DI PARTECIPARE AL PROGRAMMA – I due stanno insieme da circa un anno e mezzo, Manila vive a Roma dove ha il suo lavoro e sta crescendo i suoi due figli di 14 e 8 anni, mentre Lorenzo vive a Firenze dove si occupa di calcio, essendo un ex sportivo. La coppia ha deciso di partecipare al programma per risolvere il problema della convivenza: Manila vorrebbe che Amoruso si trasferisse nella capitale, ma allo stesso tempo, per ora Lorenzo non può darle quello che lei cerca.

Manila e Lorenzo sono stati i protagonisti di questa edizione: molto stimati dai telespettatori, i due hanno rappresentato l’amore sano e puro che spesso è stato oscurato da relazioni tossiche o comportamenti non proprio encomiabili. Non a caso, il falò di confronto ha avuto un lieto fine per la coppia e, un mese dopo, hanno ammesso di stare cercando casa insieme a Roma.

LA RELAZIONE PASSATA DI MANILA – Manila Nazzaro è stata sposata per diverso tempo con Francesco Cozza, ex calciatore della Reggina e oggi allenatore. Dall’uomo, l’ex Miss Italia ha avuto i suoi due figli, Francesco Pio e Nicolas, due ragazzi nel fiore della gioventù. La storia d’amore tra la Nazzaro e Cozza è finita molto male, poiché durante la separazione, la donna scoprì una “famiglia parallela” dell’allenatore.

A Diva e Donna, l’ex Miss Italia dichiarò: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità”.

“Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata” ha continuato Manila Nazzaro parlando della reazione dei figli alla separazione dei genitori. Nel 2017, dopo aver maturato l’idea della separazione da Francesco Cozza, la donna dichiarò: “La mia prima e unica storia d’amore è finita: mi sto separando da mio marito Francesco, il padre dei miei due bambini. Ci eravamo sposati nel 2005, dopo quattro anni di fidanzamento… Il mio lavoro mi ha aiutato a reagire, ma ho vissuto una grande depressione. Una sorta di lutto. Mi sono data tante colpe. Non è facile ammettere il fallimento di un matrimonio per una donna del Sud come me, cresciuta in una famiglia unita. I miei genitori non hanno vissuto la cosa come uno scandalo, sia chiaro, mi sono stati vicini, ma nella storia della mia famiglia nessuno si era mai separato prima”.