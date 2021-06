Temptation Island, crisi per una storica e amata coppia? Arriva la risposta

Nel corso degli anni, Temptation Island è riuscito a conquistare un numero sempre più grandi di telespettatori. Un successo tale che anche finito il programma, il pubblico non smette di seguire le coppie e i tentatori. Tra le coppie che hanno voluto mettersi in gioco, da tempo pare tiri aria di crisi per una di loro. Si tratta di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. Cosa sta succedendo?

ARIA DI CRISI? – Come detto anche in precedenza, anche lontano dalle telecamere del docu-reality, sono molti che, attraverso i social, continuano a seguire le amate coppie. Proprio sul web, è iniziata a serpeggiare l’idea che ci sia aria di crisi tra Alessandra ed Emanuele.

La partecipazione della coppia a Temptation Island risale al 2015. Il viaggio nei sentimenti, una volta fuori dalla trasmissione, non ha per nulla scalfito il loro forte amore. I due, infatti, sono convolati e solo recentemente sono diventati genitori per la terza volta.

C’è stato chi, però, ha iniziato a parlare di una crisi tra marito e moglie. La voce è iniziata a circolare così tanto, da spingere una follower della De Angelis a chiederle chiarimenti. Da quanto appreso dalle parole di Alessandra, si tratterebbe di semplici supposizioni.

“Sono tensioni dovute a tre figli, tre traslochi, ristrutturazione casa e lavoro post covid. Il tempo da ritagliarsi è poco, ma assolutamente non siamo in crisi. Anzi, noi siamo molto uniti”, ha risposto la donna, smentendo così le voci.