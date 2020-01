Temptation Island, Desirèe Maldera è diventata mamma per la seconda volta

Vi avevamo già annunciato della seconda gravidanza di Desirèe Maldera, ex tentatrice di Francesco Chiofalo nel programma Temptation Island. La ragazza è rimasta nel cuore dei fan della trasmissione grazie alla sua spontaneità, allegria e ironia.

DOPO LA FINE DI TEMPTATION ISLAND – Desirèe, finito il programma, si è allontanata dalla tv e ha conoscosciuto quello che in poco tempo è diventato suo marito, totalmente estraneo dallo spettacolo. Il loro amore è stato molto intenso e da esso è nato il primogenito. Tuttavia, l’ex tentatrice aveva annunciato un po’ di tempo fa una seconda gravidanza, questa volta tutta al femminile!

DESIRÈE MALDERA HA PARTORITO – Desirèe ha annunciato di aver finalmente partorito e ha aggiornato i suoi follower. La bella notizia, infatti, è stata accolta calorosamente dai fan. A poche ore dal parto la ragazza ha raccontato le sensazioni con la sua solita ironia: “Io in ansia non dormo. Non ho paura ma non riesco comunque a dormire. Penso e immagino come sarà. In tutto questo mio marito si gira e mi fa: ‘Leva il telefono mi disturba la luce’ . Ti disturba la luce? Vuoi vedere che ti infilo le unghie nella testa?”.

La ragazza ha successivamente pubblicato le foto della piccola Blu in braccio alle persone più importanti della sua vita. Per vedere le foto cliccate qui.