Temptation Island, Diandra e Valerio i primi concorrenti svelati: ecco alcune segnalazioni

Temptation Island ha rivelato i primi protagonisti della prossima edizione, prevista per settembre, attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma. Si tratta di Diandra e Valerio, una coppia con visioni di vita divergenti, che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto nel popolare reality show.

Il video di presentazione

Diandra, nel video di presentazione, spiega la situazione: “Sono fidanzata con Valerio da sette anni e mezzo, conviviamo da quasi altrettanto tempo. Sono una veterinaria e imprenditrice, e mi sento pienamente realizzata nella mia carriera. Valerio, invece, è un dipendente statale che lavora sei ore al giorno.

Ho scritto a Temptation Island perché lui mi sta mettendo di fronte a una decisione: vorrebbe che lasciassi Roma e le mie attività per seguirlo a Brindisi, dove c’è la sua famiglia e dove potrebbe mantenere il suo lavoro”.

Valerio, dal canto suo, ha spiegato di voler abbandonare la frenesia della capitale per dedicarsi a una vita più tranquilla e serena. I due sembrano non trovare un punto di incontro poiché la 37enne è decisa a rimanere in città per continuare i suoi interessi personali e lavorativi.

Le prime segnalazioni su Valerio

Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha ricevuto una segnalazione da quella che dovrebbe essere una ex fidanzata di Valerio. La ragazza ha spiegato che l’uomo “ha riempito tutte di corna”. Al momento, sembrerebbero solo indiscrezioni, ma questa coppia potrebbe davvero farci vivere molte emozioni. Inoltre, secondo una segnalazione di Alessandro Rosica, pare che Diandra abbia un’amica vip: stiamo parlando di Manuela Arcuri, la quale frequenterebbe un locale di proprietà della 37enne.