Temptation Island: divenuti genitori due ex concorrenti della prima edizione

Oggi è venuta al mondo Melissa, la prima figlia di una delle coppie che si sono rese protagoniste durante la prima edizione di Temptation Island. Si tratta di Debora Onorato ed Emanuele Cirilli.

L’ANNUNCIO – Solo 5 mesi fa, precisamente ad aprile, la coppia aveva deciso di dare l’annuncio sui social. A rivelarlo era stata Debora, pubblicando un tenero scatto in cui non si poteva non notare il pancione. Ad accompagnare lo scatto, la didascalia: “Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita… We must be positive! Aspettando Melissa”.

Durante la loro esperienza a Temptation Island, la coppia si è trovata di fronte ad un’inaspettata crisi. Infatti, a voler partecipare al programma era stata la Onorato, volendo mettere alla prova Emanuele, con cui, all’epoca, stava insieme da soli sei mesi. Alla fine, però, a cadere in tentazione è stata Debora, avvicinandosi pericolosamente al tentatore Andrea Damante. Nonostante la crisi, durante il falò di confronto i due avevano deciso di uscire insieme dal programma.

LA NASCITA DI MELISSA – Già ieri, Debora aveva voluto far sapere ai follower di essere stata ricoverata in ospedale. È stato quindi chiaro a tutti che la gravidanza era agli sgoccioli. Proprio in mattinata, infatti, Melissa è venuta al mondo, frutto dell’amore tra Debora ed Emanuele.

Visti i tanti messaggi ricevuti, Debora ha voluto cogliere l’occasione per ringraziare i tanti follower che le hanno inviato gli auguri. La neomamma ha quindi condiviso una IG Story in cui mostra per la primissima volta la piccola e stupenda Melissa.